Dans l’Aube, les agents formés à l’écosystème économique départemental

Développement local

Publié le 25/07/2023 • Par Frédéric Marais • dans : France, Innovations et Territoires

La chambre de commerce et d’industrie de Troyes et de l'Aube propose aux collectivités et leurs élus un club pour s’approprier les enjeux économiques locaux.

Chiffres-clés Contenu : 6 journées de coaching et de codéveloppement par an. Coût par personne : 500 € ou 1 100 €/journée, 2 500 € ou 5 000 €/année, à la charge de l’employeur.

[Aube 311 400 hab.] Le Club des ambassadeurs pour le développement et l’ingénierie des collectivités engagées (Camdice) a vu le jour en mai à Troyes, dans l’Aube. Son rôle : aider les élus et les agents des collectivités, plus particulièrement ceux relevant des communautés de communes ou d’agglomération, à appréhender les réalités du monde économique.

Sa création découle à la fois d’un constat et d’une expérience personnelle. « Le constat est celui de l’émergence de nouveaux postes en contact avec les acteurs économiques : manageur de centre-ville, chef de projet “petites villes de demain”, chef de projet PTRTE [pacte territorial de relance et de transition écologique], etc., explique Marion Galaz Jorquera, chargée de mission “territoires” à la chambre de commerce et ­d’industrie [CCI] de Troyes et de l’Aube. Ces postes sont souvent confiés à des jeunes sortant de la fac et manquant d’expérience. Ils ont donc besoin de monter en compétences et d’être accompagnés sur certains sujets. » L’expérience personnelle, c’est tout simplement la sienne. Ancienne chargée de mission « Leader » au parc naturel régional de la forêt d’Orient, elle s’est sentie parfois un peu « perdue » dans la gestion de certains dossiers. D’où l’idée de créer une structure sur laquelle elle aurait aimé ­pouvoir s’appuyer.