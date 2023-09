Une ville, un emblème : Lens et les sang et or

Sport

Publié le 14/09/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actu expert acteurs du sport, France

Indissociables l’un de l’autre, la ville de Lens (Pas-de-Calais) et son club de football sont un ensemble. Imprégné d’une forte identité minière, le Racing Club de Lens n’a jamais quitté le cœur des habitants. Troisième épisode de notre nouvelle série hebdomadaire intitulée « Une ville, un emblème ».

Chiffres-clés Capacité du stade Félix Bollaert-Delellis : 38 223 places (site du RC Lens).

Nombre d'habitants dans la ville de Lens : 32 458 habitants (Insee).

Saison 2022-2023 : Lens termine à la deuxième place, derrière le Paris Saint-Germain.

« Cette compétition sportive européenne permettra – une nouvelle fois – de placer Lens sur la carte du monde », se félicite Sylvain Robert, maire de la ville. La prochaine Ligue des Champions (championnat des meilleurs clubs de football européens), qui débutera le 19 septembre, mettra un sacré coup de projecteur pour une petite ville de 32 000 habitants.

Après la fin de la mine, c’est le club de foot qui est le principal vecteur de fierté locale. Pour la troisième fois de leur histoire (après 1998-1999 et 2002-2003), les Lensois pourront défendre leur identité locale devant l’Europe.

Au moment d’arrêter le casting de notre série « une ville, un emblème », Lens et ses sang et or se sont vite imposés. Le stade Bollaert-Delelis (stade du club de Lens) et les ...