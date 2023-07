Interdiction des artifices de divertissement : quelle mise en œuvre ?

Prévention de la délinquance

Publié le 10/07/2023 • Par Géraldine Bovi-Hosy • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France • Source : Géraldine Bovi-Hosy

Afin de prévenir les débordements possibles lors de la Fête nationale du 14 juillet, le gouvernement a publié un décret interdisant la vente, le port et le transport d’engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement sur l'ensemble du territoire national, jusqu'au 15 juillet inclus. Décryptage avec notre juriste Géraldine Bovi-Hosy.

Les arrêtés préfectoraux visant à interdire la vente, l’achat, le transport ou l’utilisation de pétards et de feux d’artifice se sont multipliés ces derniers jours jusqu’à une réaction nationale de la Première Ministre. Le décret n°2023-576 du 8 juillet 2023 est paru le 9 juillet au Journal officiel. Il porte interdiction de la vente, du port et du transport d’engins pyrotechniques et d’artifices de divertissement sur l’ensemble du territoire national, jusqu’au 15 juillet inclus. Il a été pris dans l’urgence afin de prévenir les risques de troubles graves à l’ordre public au cours des festivités du 14 juillet.

Une réglementation en principe contraignante

Les artifices de divertissement pouvant être dangereux aussi bien pour les ...

