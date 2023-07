La Cour des comptes veut mieux encadrer les transferts de l’Etat aux collectivités

Revue des dépenses

Dans un note thématique, dans le cadre de sa contribution à la revue des dépenses, et après la parution de son rapport annuel sur les finances locales, la Cour des comptes recommande de mieux proportionner les transferts financiers de l’Etat au profit des collectivités et de les encadrer davantage.

La Cour des Comptes aime faire du teasing. Depuis la parution de son rapport sur les perspectives des dépenses publiques le 29 juin dernier, les magistrats financiers ont décliné ses derniers jours leur recommandations financières à l’égard du monde local : elle a estimé dans son rapport sur les finances locales du 4 juillet 2023 que la bonne situation financière des collectivités est la conséquence de leur choix de gestion… mais aussi de transferts d’impôts nationaux. C’est pourquoi, parmi ses 9 notes thématiques publiées vendredi 7 juillet, dans le cadre de sa contribution à la revue des dépenses, la Cour a voulu se concentrer sur les relations financières entre l’Etat et les collectivités territoriales et souhaite particulièrement resserrer sa surveillance sur les dotations et transferts de l’Etat.

Des transferts financiers à mieux encadrer

La Cour comptabilise cent cinquante-cinq transferts pour une enveloppe de 158 milliards d’euros. Non seulement, ils sont disparates mais ils n’atteignent qu’un partie de leurs objectifs, selon son analyse. S’il n’est pas dit clairement qu’il faut les réduire, la Cour des Comptes demande qu’ils soient mieux cadrés pour en maitriser leur évolution.

Elle entend également renforcer les mécanismes de péréquation de la DGF et répartir ses transferts en fonction de critères démographiques, sociaux et économiques. Enfin elle recommande de donner la priorité au financement des investissements concourant à la transition écologique (avec notamment un fléchage d’une partie des crédits du fonds de compensation de la TVA). Pour les sages de la Rue Cambon la refonte de ces transferts est bien l’axe pivot permettant de réduire les dépenses-ce qui signifie en d’autres termes de baisser ces transferts de l’Etat- pour faire participer les collectivités au redressement des finances publiques. Auraient-elles trop bénéficié du dynamisme de la TVA ?

Renforcer les politiques locales

Comme le reconnait la Cour des comptes, la politique de réduction des dépenses locales reste encore à définir. Et de décliner dans les autres fiches thématiques la nécessaire participation des collectivités à la transition écologique (notamment par leurs investissements), le renforcement du pilotage de la politique locale du logement, la forte croissance des dépenses scolaires portées par les collectivités… ou encore la nécessité de trouver des financements pour la construction des bâtiments des brigades territoriales de sécurité… par les collectivités. Ce n’est pas gagné !