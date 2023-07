Accueil

La restauration scolaire monte en gamme Le référentiel pour la restauration collective attendu au premier semestre 2024

Label national « anti-gaspillage alimentaire »

Le référentiel pour la restauration collective attendu au premier semestre 2024

Publié le 10/07/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France, Toute l'actu Education et Vie scolaire

nito / Adobestock.com

Après avoir défini le référentiel du label national « anti-gaspillage alimentaire » pour le secteur de la distribution, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires lance les travaux pour construire celui de la restauration collective et commerciale. Il nous en dit plus.

