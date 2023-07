Déchets : moins de déchets triés, mais moins d’erreurs en apport volontaire qu’en porte-à-porte

Déchets

Publié le 11/07/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : France

Le taux de refus des déchets en centre de tri est plus faible avec des conteneurs collectifs, peut-être parce que les usagers hésitent à y jeter n’importe quoi sous le regard des autres.

Les deux principaux modes de collecte des emballages sont le porte-à-porte, pour 81 % des ­Français, et l’­apport volontaire, pour les autres. Certes, les gens trient plus lorsque le camion benne passe devant chez eux : 39,2 kilogrammes par habitant et par an, contre 34,3 quand ils doivent se déplacer.

Mais, avec l’apport volontaire, la qualité du tri est meilleure. L’étude de février 2023 sur les coûts et performances de la collecte sélective de Citeo le confirme. Le taux de refus en centre de tri des emballages légers et papiers est de 18,4 % en apport volontaire et de 24,4 % en porte-à-porte.

