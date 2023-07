Comment booster le tri des papiers et emballages

Déchets

Publié le 10/07/2023 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

Malgré la simplification des consignes de tri, désormais étendue à tout le territoire, les emballages restent largement jetés avec les ordures ménagères. Et les Français commettent beaucoup d’erreurs lorsqu’ils trient, donc polluent le bac jaune. Plusieurs outils permettent d’améliorer la qualité du tri, comme la redevance incitative et la baisse de la fréquence de collecte en porte-à-porte. L’apport volontaire diminue les erreurs de tri, coûte moins cher à la collectivité et pollue moins.

Chiffres-clés 14 kg par habitant et par an d’emballages en plastique demeurent présents dans la poubelle des ordures ménagères. Ils arrivent en tête des matériaux non triés. La directive européenne relative aux emballages et aux déchets d’emballages fixe des objectifs de recyclage spécifiques par matière pour ces déchets et, notamment, 50 % pour les plastiques d’ici à 2025.

Il y a de moins en moins d’emballages dans la poubelle grise, celle où sont jetées les ordures ménagères résiduelles (OMR). Leur quantité a baissé de 24 % entre 2017 et 2021 (1). Le taux de recyclage a progressé de 3 % entre 2020 et 2021, pour atteindre 72 %. La ­France a dépassé l’objec­tif fixé par l’Union européenne de 65 % d’ici à 2025. Pour ­Citeo, l’éco-organisme qui pilote la filière des emballages, cette évolution est notamment due à l’exten­sion des consignes de tri (ECT) à tous les emballages, notamment ceux qui n’étaient pas ­concernés au départ : films, pots et barquettes en plastique. Cette simplification permet de recycler 4 kilogrammes par habitant et par an en plus, car elle ­contribue à lever les doutes sur le tri exprimés par quatre Français sur cinq.

Généralisation de l’extension des consignes de tri

L’extension des consignes de tri a été testée sur cinq millions d’habitants, à partir de 2012, puis a été élargie à 11 millions supplémentaires, en 2015. Ensuite, entre 2018 et 2022, ­Citeo a lancé cinq vagues d’­appels à projets auprès des collectivités afin de les ­accompagner techniquement et ­financièrement dans sa mise en œuvre. En application de la loi sur la ­transition énergétique et pour la croissance verte, la mesure a été généralisée à tous les habitants de métropole ce 1er janvier et est effective pour 98 % d’entre eux.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne