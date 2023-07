Vague de chaleur : le gouvernement complète ses instructions

Chaleur

Publié le 10/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, Textes officiels acteurs du sport, Textes officiels Education et Vie scolaire, Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Le gouvernement a publié, le 8 juin dernier, un plan complétant le dispositif piloté par le ministère chargé de la santé relatif à la préparation et à la gestion sanitaire des vagues de chaleur. Ce plan gouvernemental a pour objectifs de se préparer de façon systématique en amont de la période estivale puis d’anticiper l’arrivée prévue d’une vague de chaleur et de définir les actions à mettre en œuvre aux niveaux national et local pour en prévenir et en limiter les impacts non sanitaires (impacts sur la vie sociale, culturelle et sportive, l’économie…).

Une nouvelle circulaire, publiée le 8 juillet, précise les mesures à mettre en œuvre au plus près des territoires, en complément des dispositions spécifiques de gestion sanitaire des vagues de chaleur du plan ORSEC départemental.

Le gouvernement demande aux préfets de région et de département, mais aussi aux préfets coordonnateurs de bassin de :

solliciter les maires de votre département pour qu’ils mettent la liste des îlots de fraîcheur et des fontaines publiques de leur commune sur leur site internet ou qu’ils vous communiquent cette liste pour mise à disposition sur le site internet de la préfecture.

veiller à l’actualisation ou à la conclusion des conventions SNCF Réseau / Etat / associations de la protection civile relatives à l’assistance aux voyageurs en cas de situation exceptionnelle, SNCF Réseau étant chargé de la coordination de la gestion de crise

demander à SNCF Réseau de vous transmettre son plan canicule chaque année. – Sensibiliser les autorités organisatrices de la mobilité aux enjeux liés aux vagues de chaleur dans les transports

rappeler aux maires l’intérêt de contrôler le bon fonctionnement des équipements permettant d’assurer le confort d’été (ouvertures des fenêtres, présence / fonctionnement des stores, VMC, présence d’une pièce rafraîchie…) des écoles et crèches, sous la responsabilité du chef d’établissement ou du directeur d’établissement en lien avec le propriétaire des bâtiments

recenser, avec l’aide des maires du département, tous les événements sportifs et culturels qui auront lieu pendant l’été pour sensibiliser leurs organisateurs aux risques liés aux fortes chaleurs, leur rappeler les consignes et procédures à suivre et anticiper les mesures qui seraient à mettre en place en cas de vague de chaleur.

D’autres consignes sont données : lorsqu’une vague de chaleur est annoncée, les différents acteurs de la prévention et de la gestion des risques devront être mis en alerte. « Il s’agira, en particulier, de prévenir les organisateurs d’événements culturels ou sportifs concernés pour, le cas échéant, adapter leur organisation et mettre en place les mesures qui auront été discutées en amont. Lorsqu’un événement est identifié comme présentant un risque élevé avéré, nous vous rappelons qu’il est de votre ressort de décider de son report ou d’une éventuelle annulation ».

De plus, lorsque qu’un épisode de forte chaleur est en cours sur le département, le préfet doit :

communiquer sur le site internet de la préfecture et par tout moyen approprié sur la liste des îlots de fraîcheur et des fontaines publiques du département afin que nos concitoyens soient en capacité de repérer rapidement l’espace frais le plus proche.

demander aux gestionnaires du réseau routier national concédé (sociétés concessionnaires d’autoroute) et non concédé (directions interdépartementales des routes) de diffuser des messages de prévention sur les comportements à adopter sur les panneaux à messages variables, à la radio via 107.7, via Bison Futé, ainsi que sur les aires d’autoroutes.

vérifier l’activation du plan canicule SNCF Réseau et veiller à la bonne diffusion des messages de prévention dans les gares.

demander à VNF de vous tenir informé des conclusions portées par la commission locale des usagers regroupant les usagers de la voie d’eau (représentants des activités de transport de marchandises, de tourisme et de loisirs) et les gestionnaires des ports fluviaux. Cette commission, chargée de délivrer des informations et permettre des échanges sur les conditions de navigation et les services aux usagers de la voie d’eau, doit pouvoir être réunie en urgence en cas de vague de chaleur.

Enfin, la circulaire rappelle l’importance de prendre, lorsque tout ou partie du territoire départemental est à risque élevé d’incendie, toute mesure de réglementation adaptée et proportionnée aux circonstances (par exemple, restriction d’accès aux espaces naturels sensibles, restriction des activités professionnelles et de loisirs pouvant générer accidentellement des départs de feu, en complément des réglementations communales permanentes relatives aux brûlages domestiques).