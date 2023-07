Modification de la composition de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées

Handicap

Un décret du 6 juillet adapte la représentation de l’Etat au sein de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à la nouvelle organisation de l’Etat issue du décret du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail des solidarités et de la protection des populations.

Il met également à jour la représentation de l’Etat au sein de la commission à Saint-Pierre-et-Miquelon.