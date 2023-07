Aspects financiers et comptables des marchés publics

Livre Territorial Éditions

Publié le 07/07/2023 • Par Adrien Bonnet • dans : Dossiers finances

Vadémécum pour l’exécution financière des marchés publics

Les ordonnateurs se trouvent très souvent confrontés à de grandes difficultés au moment de procéder à l’exécution administrative et financière des marchés publics, en raison de la technicité et de la complexité des procédures. Cet ouvrage rappelle les textes en vigueur et propose des fiches techniques mettant en exergue les points les plus caractéristiques des thèmes abordés.

