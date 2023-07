Réduire ses coûts en 7 actions clés

Livre Territorial Éditions

Publié le 07/07/2023 • Par Adrien Bonnet • dans : Dossiers finances

Diminuer les dépenses sans nuire à la qualité du service public

Confrontées à un environnement financier extrêmement tendu renforcé par le retour de l’inflation et à des réformes institutionnelles structurelles, les collectivités locales doivent dégager de nouvelles marges de manœuvre. Cet ouvrage a pour ambition de rassembler et de synthétiser les 7 actions les plus importantes à mener dès lors que l’on souhaite s’attaquer de manière soutenable au vaste chantier de la réduction des coûts de fonctionnement des collectivités. Il propose également une stratégie d’économie globale qui permet de retrouver des marges de manœuvre sans abandonner le sens de l’action publique.

