Publié le 07/07/2023 • Par Adrien Bonnet • dans : Dossiers finances

Un guide opérationnel de mise en œuvre de la M57

Le passage à la M57 va au-delà d’une simple transposition de comptes. Issu de l’expérience de collectivités ayant mené à bien ce passage, l’ouvrage a pour but de faire connaître les nouveautés apportées par la M57 et décrit les écueils à éviter, les délais à respecter et les bonnes pratiques. Il met l’accent sur les opportunités du passage à la M57 pour se lancer sur des chantiers de mise en qualité comptable et fournit une véritable boîte à outils assortie d’exemples concrets, sur les différentes actions à mener pour assurer une bascule dans de bonnes conditions.

