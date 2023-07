Livre Territorial Éditions

Publié le 07/07/2023 • Par Adrien Bonnet • dans : Dossiers finances

Un guide accessible à tous ceux qui souhaitent lire et comprendre un budget

Ce dossier, qui se rapporte à la nouvelle instruction budgétaire M57, analyse les différentes parties d’un budget en exposant, pour chacune d’entre elles, la définition des données, le contexte dans lequel elles s’inscrivent et leur usage. Il s’adresse à un large public de cadres et agents des services communaux et intercommunaux, d’élus de la majorité et de l’opposition, de fonctionnaires des services financiers qui, tout au long de l’année, saisissent les données qui figureront dans les budgets, décisions modificatives, budgets supplémentaires et comptes administratifs de leur collectivité.

Accédez à votre ouvrage