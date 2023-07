Pour des politiques éducatives et de jeunesse efficientes et soutenables

Livre Territorial Éditions

Publié le 07/07/2023 • Par Adrien Bonnet • dans : Dossier Education et Vie scolaire

Méthodes et outils pour réinvestir durablement les politiques de jeunesse et d’éducation

Ce dossier d’experts propose des repères, des méthodes et des techniques permettant d’asseoir la durabilité et l’efficience de l’action éducative menée sur les territoires, en les assortissant d’illustrations concrètes. Il propose de « revisiter » les fondations, « l’assise » des politiques qui sont mises en œuvre : évaluer les améliorations nécessaires, faire en sorte que le territoire soit plus apprenant pour les individus et d’un point de vue collectif, redéfinir la place de chacun, et en premier lieu celle des enfants et des jeunes, et de leurs parents.

