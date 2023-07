Le « revenu de solidarité active jeunes » sera-t-il réformé ?

SOCIAL

Publié le 18/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponse ministerielles santé social, Réponses ministérielles

Réponse du ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées : Le revenu de solidarité active (RSA) est ouvert à toute personne de plus de 25 ans sous condition de ressources et aux jeunes de moins de 25 ans, actifs, sans emploi après avoir travaillé deux ans à temps plein, ou ayant un enfant né ou à naître. Si le RSA n’est pas largement ouvert aux jeunes de moins de 25 ans c’est parce qu’il y a des risques de stigmatisation et d’enfermement évidents dès lors qu’un accompagnement adapté n’est pas mis en place.

Pour autant, les jeunes se voient ouvrir d’autres dispositifs adaptés à leur situation lorsqu’ils se trouvent en situation de précarité.

Il peut être proposé aux jeunes un accompagnement renforcé, grâce au programme un jeune une solution, mis en place au cours de la précédente mandature, et à la garantie jeune, dont les effectifs ont doublé en 2021.

Le contrat d’engagement jeunes a pris la suite, il est déployé depuis le 1er mars 2022. Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus (ou 29 ans révolus pour les jeunes en situation de handicap), qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et présentent des difficultés d’accès à l’emploi durable. Il a pour objectif de remettre en activité le jeune le plus vite possible, grâce à plus de formations, de stages, d’immersions en entreprise et un accompagnement plus personnalisé. Enfin, il est caractérisé par l’intensité de l’accompagnement proposé, avec une mise en activité d’au moins 15 heures par semaine, qu’il s’agisse d’activités individuelles, collectives ou en autonomie encadrée, reposant sur l’offre de service de Pôle emploi et des missions locales qui le déploient.

Depuis son déploiement, près de 350 000 jeunes sont entrés dans le dispositif. Une allocation est versée pour les jeunes en difficultés.

Ensuite, pour les jeunes en études, il est proposé un système de bourses, dont le Gouvernement vient d’annoncer une réforme sans précédent.

Enfin, pour répondre aux difficultés de pouvoir d’achat que connaissent les jeunes dans le cadre de la crise sanitaire et de l’inflation, il a été pris un ensemble cohérent de mesures pour répondre à l’urgence.

Par exemple :

les aides exceptionnelles de solidarité ont été attribuées aux jeunes bénéficiant des APL, aux étudiants boursiers et aux jeunes ultra-marins étudiants en France ;

les repas à 1 euro dans les restaurants universitaires pour les étudiants précaires.

Les jeunes ont également accès à la prime d’activité, qui est ouverte à tous les travailleurs majeurs, sans conditions. Son montant a très fortement été augmenté en 2019.

Ainsi, bien que concernant un faible nombre de foyers bénéficiaires, le dispositif du RSA jeunes actifs présente l’intérêt de s’adresser à un public qui n’est pas nécessairement éligible aux autres dispositifs ouverts aux jeunes de 18 ans et plus : en charge de famille, ayant travaillé deux ans sur les trois dernières années. Il complète les autres dispositifs.