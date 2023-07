Sport Santé Bien-être – Enjeux et pratiques pour les territoires

Livre Territorial Éditions

Publié le 07/07/2023 • Par Adrien Bonnet • dans : Dossier Santé Social

Un guide opérationnel pour mettre en place des projets sport santé bien-être

Les projets sport santé bien-être se développent de plus en plus au sein des collectivités territoriales. Les bienfaits d’une activité physique régulière, adaptée, sécurisée et progressive concernent tous les publics sur tous les territoires.

Cet ouvrage s’adresse aux collectivités et à tous les ceux qui souhaitent agir pour la santé via l’activité physique et sportive. Il donne tous les éléments à prendre en compte dans le montage de projets sport santé bien-être pour optimiser la mise en œuvre sur le terrain. Basé sur des retours d’expérience, il permet de mettre la dimension sport santé bien-être au cœur d’un véritable projet de développement local.

Accédez à votre ouvrage