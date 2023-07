L’accessibilité des services pour personnes âgées varie fortement selon les territoires

Vieillissement

Publié le 07/07/2023 • Par Géraldine Langlois

Un quart des plus de 75 ans vit dans un territoire faiblement doté en services médicosociaux dédiés aux personnes âgées. C'est l'une des conclusions d'une étude publiée récemment par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé (Irdes).

L’étude menée par Anne Penneau et Zeynep Or, chercheuses en économie à l’Irdes, permet tout d’abord d’identifier cinq profils homogènes de territoires en matière d’offre médicosociale.

Les quatre premiers présentent une bonne accessibilité pour un ou plusieurs des offres étudiées. Un quart des plus de 75 ans vit dans le premier, qui bénéficie d’une offre importante d’Ehpad, dans l’ouest de la France, la Champagne et le sud de l’Auvergne. Un second quart, dans le nord-ouest, le nord-est et la Bourgogne, vit dans des territoires où l’accessibilité à des résidences autonomie est bonne. Une part plus faible de seniors vit dans le troisième groupe, dans le sud et sur les littoraux, où l’accessibilité à des infirmières libérales ...