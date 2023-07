Grands événements sportifs

Les Mondiaux de para athlétisme, test grandeur-nature pour Paris avant les JO

Publié le 07/07/2023 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Ольга Альперович - Adobe stock

À un an des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la capitale accueille les championnats du monde de para athlétisme, du 8 au 17 juillet. Dans un stade Charléty réhabilité pour être accessible aux spectateurs en situation de handicap, qu’ils soient à mobilité réduite, mal ou non voyants, porteur d’un handicap mental ou psychique. Un test grandeur nature pour l’accessibilité des Jeux ?

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Handicap

JO 2024

Sport