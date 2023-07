Quelle est la différence entre une subvention et une contribution publique ?

Financement

Publié le 07/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

Réponse du ministère de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : L’article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire a en effet introduit la définition légale de la subvention à l’article 9-1 de loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, afin de sécuriser le financement par voie de subvention et de le distinguer du prix versé dans le cadre d’un contrat de la commande publique.

La subvention est ainsi une forme de contribution, non obligatoire, décidée par une autorité publique ou un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, destinée à soutenir des initiatives privées, dans un but d’intérêt général.

C’est uniquement en ce sens que doit être entendu le terme de contribution mentionné à l’article 59 précité.

De manière générale, la « contribution publique » est un terme générique désignant classiquement la part incombant à chaque contribuable dans la répartition de la charge des dépenses publiques. Ce terme est communément utilisé pour désigner divers types de participations, facultatives ou obligatoires telles que des impôts, taxes, cotisations ou subventions.

Il y est ainsi fait référence – sous la terminologie de contribution publique ou commune – aux articles 13 et 14 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui fixent respectivement le principe de l’impôt et celui du consentement à cet impôt : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » et « Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

La terminologie de contribution publique est également utilisée plus spécifiquement comme désignant la prise en charge financière de certaines prestations et services par l’État ou les collectivités publiques.

En particulier, en matière de protection sociale, les contributions publiques correspondent aux dotations directes au financement de la protection sociale provenant des budgets de l’administration (par exemple, la prise en charge par l’État des prestations de chômage partiel ou de l’indemnité inflation).

Elles recouvrent les compensations calculées dans les comptes de la protection sociale, les compensations de certains allègements de cotisations sociales consenties aux entreprises, les subventions d’équilibre de certains régimes de retraite employeurs de sociétés publiques, ou encore des subventions de fonctionnement (cf. fiche de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques. Les autres ressources finançant la protection sociale, ed. 2022).