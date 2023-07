Rénovation énergétique : le Sénat veut mettre un terme au parcours du combattant pour les élus

Patrimoine bâti

Publié le 07/07/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Près de cinq mois après son lancement, la mission d’information sénatoriale sur « Le bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique » a remis son rapport final jeudi 29 juin 2023. Elle émet des recommandations pour faciliter la vie des élus désireux de s’engager dans la rénovation de leurs écoles, collèges et lycées.

Le « défi » est « titanesque », peut-on lire dans le document final de la mission d’information sénatoriale sur le « bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique » (1), rendu public jeudi 29 juin 2023. La remarque émane de sa rapporteure, Nadège Havet. La parlementaire du Finistère et son homologue de Moselle Jean-Marie Mizzon ont pendant près de cinq mois auditionné des associations d’élus (AMF, AMRF, France urbaine, Intercommunalités de France, Départements de France, Régions de France), des organismes publics et privés (Amorce, Cerema, Banque des territoires, Fédération française du bâtiment…) ou encore des syndicats d’enseignants et des fédérations de parents d’élèves. Ce défi concerne plus de 51 000 écoles, collèges et lycées publics, représentant 140 millions de mètres ...