Filière REP des pneumatiques : le cahier des charges est défini

Déchets

Publié le 07/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoit la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les producteurs de pneumatiques (associés ou non à d’autres produits), les modalités d’agrément des éco-organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023.

Le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a précisé les règles de gestion relatives aux déchets de pneumatiques, ainsi que les conditions de mise en œuvre des obligations relatives à la responsabilité élargie des producteurs de ces mêmes pneumatiques.

Un arrêté du 27 juin définit le cahier des charges des éco-organismes devant contribuer ou pourvoir à la collecte, à la réutilisation, au recyclage et aux autres opérations de traitement des déchets de pneumatiques définis au II de l’article R. 543-137 du code de l’environnement. Il définit également le cahier des charges des systèmes individuels mis en place, le cas échéant, par des producteurs pour remplir individuellement leurs obligations de responsabilité élargie.

