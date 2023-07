Rénovation énergétique : le Sénat demande de fiabiliser les outils et de s’ancrer dans les territoires

Publié le 07/07/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, France

La commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des logements a présenté le 5 juillet ses 23 propositions. Elle estime que cette politique publique manque de lisibilité. Pour restaurer la confiance, elle insiste notamment sur la nécessité de fiabiliser le diagnostic de performance énergétique (DPE) et de mieux s’ancrer dans les territoires.

« Nous sommes au pied d’une montagne et nous n’avons pas encore trouvé le chemin pour arriver au sommet ». C’est ainsi que le sénateur Guillaume Gontard (Écologiste – Solidarité et Territoires, Isère), rapporteur, a résumé la situation, lors de la présentation du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur « l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique ». Il a également souligné qu’il y a « un consensus politique » sur ce sujet, de même que de l’argent public, mais que malgré cela, le « chantier est toujours en construction » : le parc immobilier compte encore 5,2 millions de logements (17 %) classés en F et G.

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudrait en rénover 370 000 par an d’ici 2030. Le chiffre de ces rénovations n’est même pas connu précisément à ce jour, mais il serait bien inférieur, entre 50 000 et 100 000.

Découragements et confusion

Le sénateur a relevé que le budget consacré au « bouclier énergétique » (63,6 milliards d’euros de 2021 à 2023), pour atténuer à court terme la facture des ménages, est bien supérieur à

