Après les émeutes, les villes moyennes réclament des actes au gouvernement

Congrès d'élus

Publié le 06/07/2023 • Par Romain Gaspar Yann Chérel Mariné • dans : A la une, A la Une finances, Actu experts finances, France

Les émeutes des derniers jours se sont invitées dans les discussions du congrès de Villes de France, qui se tient ces 6 et 7 juillet au Creusot (Saône-et-Loire). Quatre ministres sont intervenus ce jeudi, pour marquer le soutien du gouvernement aux maires des villes moyennes et recevoir les propositions de l’association d’élus regroupées dans le “Pacte du Creusot”.

Etat et collectivités locales

Prévu depuis plusieurs mois, le congrès de Villes de France, qui se déroule ces 6 et 7 juillet au Creusot (Saône-et-Loire), a été l’occasion pour le gouvernement, après la réception des maires à l’Elysée en début de semaine, de marquer son soutien aux élus locaux. Le programme, initialement centré sur le thème de la réindustrialisation, a évolué jusqu’à la dernière minute. “On s’est même posé la question du maintien de ce congrès. L’histoire nous donnera raison. Il faut être dans la proposition. On est une association d’élus constructifs”, a témoigné Gil Avérous, président de Villes de France et maire (LR) de Châteauroux.

Soutien total du gouvernement

Une main tendue que le gouvernement a saisi. Pas moins de cinq ministres(1) vont prendre la parole sur les deux jours. Un ...