15 propositions pour redonner aux élus pouvoir et envie d’agir

Décentralisation

Publié le 06/07/2023 • Par Pascale Tessier • dans : France

Étouffés par les normes, bridés par une perte de compétences et de recettes, les maires ont pour alliés les sénateurs. Leurs 7 axes de 15 propositions -dont certaines peuvent être rapidement mises en œuvre-, visent à restaurer le dialogue, à faire du préfet l’interlocuteur unique, à pratiquer la différenciation des territoires, pour peu que le gouvernement en ait l’envie.





Simplifier, entendre, territorialiser, aller plus vite et beaucoup plus loin ! C’est dans cet esprit que, poursuivant l’objectif de redonner aux élus locaux goût et pouvoir d’agir, les sénateurs ont formulé, jeudi 6 juillet, 15 propositions « concrètes, simples et efficaces » de l’avis du président Gérard Larcher (Yvelines, LR), qui avait lancé en octobre dernier un groupe de travail sur la décentralisation. Un groupe identique à celui qui avait formulé 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales, en juillet 2020. Le groupe de travail, constitué de représentants des différents groupes politiques, forme une recommandation sans nuance : « L’État doit se détendre et être en accompagnement des collectivités », selon Françoise Gatel (Ile-et-Vilaine, UDI-UC), présidente de la ...

