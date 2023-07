Pour cette dernière revue de presse avant une pause estivale, retrouvez l'essentiel de l'actualité du 30 juin au 7 juillet sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Billets vert… – Après le premier volet annoncé au printemps, le gouvernement vient d’officialiser les 200 nouveaux projets retenus dans le cadre du Fonds vert. Comme l’explique le ministère de la Transition écologique, cette nouvelle enveloppe de 63,5 millions d’euros doit essentiellement soutenir les travaux de rénovation des bâtiments scolaires, de santé et les équipements sportifs. 43,1 millions d’euros (répartis sur 140 dossiers) ont ainsi été alloués aux premiers cités, pour 3,2 millions adressés aux deuxièmes et 17,1 millions (pour 47 dossiers) en faveur des équipements sportifs. Le document ministériel précise aussi la répartition totale de l’enveloppe du Fonds verts : la rénovation des bâtiments (41%) et l’éclairage public (37%) étant les postes les plus importants.

… et alerte rouge – Pour réaliser les travaux cités ci-dessus, encore faut-il avoir la main-d’œuvre nécessaire. A l’occasion de la Conférence annuelle des métiers et des compétences, France stratégie a publié les résultats d’une mission consacrée à la rénovation énergétique des bâtiments. Citée par Libération, celle-ci estime qu’il y aurait entre 170 000 et 250 000 postes à pourvoir d’ici 2030. Il faudrait donc, conclut la mission, revoir l’attractivité de certains métiers et adapter les formations. S’appuyant sur les différents scenarii Negawatt et de l’Ademe, le document affirme même que « les difficultés de recrutement dans les métiers du bâtiment » concernent « l’ensemble des régions ».

Savoir réseaux garder – Le dernier rapport d’activité de l’Arcep, consultable en ligne, a été l’occasion de dresser un état des lieux du déploiement des réseaux fibre et mobile. Il s’avère ainsi que « l’ensemble des investissements du secteur représente 14,6 milliards d’euros en 2022 », un effort « salué » par l’autorité de régulation. Et si l’objectif affiché est toujours de généraliser la fibre d’ici 2025, l’Arcep dénonce des défauts de qualité de ces réseaux et des « difficultés que rencontrent de trop nombreux Français pour être raccordés ». Comme l’annonce Le Monde, l’Arcep s’apprête donc à publier, en juillet, une carte des réseaux souffrant le plus de pannes afin de mettre la pression sur les opérateurs.

Détours de France – Selon le rapport annuel de l’association Vélo et Territoires, cité par Reporterre, la fréquentation cyclable a encore progressé en 2022, représentant une hausse de 13% par rapport à l’année précédente. Mais ce bilan flatteur cache de fortes disparités régionales : si la pratique en milieu urbain est en forte hausse (+14%), le vélo piétine dans les zones périurbaines et rurales (respectivement +2% et +4%). Quant aux régions bien engagées dans l’achèvement de leur schéma des véloroutes, l’association distingue la Bourgogne-Franche-Comté, les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie qui ont toute dépassé les 80% de leur schéma.

Zones d’ombre – Alors que les ZFE continuent de diviser un peu partout en France, les associations Respire, Clean Cities campaign et la Fabrique des mobilités publient un livre blanc dans lequel elles formulent quelques préconisations. France 3 les résume ainsi : création d’un calendrier unifié pour une planification nationale, stimuler le marché de l’occasion, tenir compte de la taille des véhicules et « adopter une vision systématique de la planification des mobilités ». Le tout dans le but de lever les « incompréhensions ».

Les amiantes du Pont-Neuf – Selon un article de 20 Minutes, la mairie de Paris va lancer un plan d’action contre l’amiante dans les écoles. Avec la mise en place d’un comité de pilotage avec les associations et communautés éducatives, l’exécutif parisien envisage de mettre les dossiers techniques évaluant les risques en open data sur le site de la ville. Alors que Paris a déjà dépensé 3 millions d’euros depuis 2020 pour le désamiantage, l’objectif est d’intensifier les travaux.

Soleil vert – Un des enjeux majeurs du développement de projets photovoltaïques est la question du foncier. Un reportage de France Info présente ainsi une expérimentation actuellement en cours sur une parcelle agricole surplombée de panneaux photovoltaïques. Cette installation, couvrant les besoins en électricité de 1300 habitants, fonctionne comme une pergola qui protège les cultures.

Et aussi…

La FNCCR plaide pour une valorisation conjointe des boues d’épuration des eaux résiduaires et des biodéchets [communiqué] ;

On en sait plus sur le projet d’hydrogène renouvelable Hy’Touraine (en Indre-et-Loire) constitué autour d’un partenariat public-privé local. Le site doit produire jusqu’à 2 tonnes d’hydrogène par jour à partir de 2024 [Actu Environnement].