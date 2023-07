Un ministre « à l’écoute », c’est bien mais ça ne suffit pas, jugent les élus

Politiques éducatives

La dernière instance de dialogue entre l’Education nationale et les collectivités, lundi 3 juillet 2023, à Paris, a vu son ordre du jour perturbé par l’actualité : les violences urbaines d’un côté, les annonces d’Emmanuel Macron sur l’éducation de l’autre, à propos desquelles les associations d’élus attendaient des précisions. Pour l’essentiel, en vain.

« On ne sort pas indemne de ce que nous venons de vivre » souligne le maire (divers gauche) de Trilport (Seine-et-Marne) Jean-Michel Morer, en faisant allusion aux violences urbaines qu’a connues le pays. « Elles n’ont d’ailleurs pas touché les seuls quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) », observe-t-il, en citant Lieusaint, commune voisine de la sienne, qui n’en compte pas. « Or, on a vu beaucoup de mineurs y participer », ajoute-t-il. « Cela doit nous conduire à s’interroger sur la manière d’aborder les sujets relatifs à l’éducation, y compris nos propres demandes en tant qu’élus », confie le référent Education et vice-président de l’Association des petites villes de France (APVF), après avoir participé lundi 3 juillet 2023 à la cinquième séance de l’instance de ...