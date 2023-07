Titres de transport, point d’indice : une note salée pour les collectivités

Rémunérations

Publié le 07/07/2023 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le calendrier de mise en œuvre des mesures visant à améliorer le pouvoir d'achat des agents publics est très resserré. Et la facture pour chacun des trois versants de la fonction publique s'annonce salée. Des villes se voient, en sus, expressément demander les "primes pouvoir d'achat" non obligatoires dans la territoriale.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Brest métropole, Mérignac… Début juillet, des syndicats de la territoriale, à l’instar de la CGT, élèvent la voix pour que soient entamées dans leurs collectivités des négociations sur la « prime pouvoir d’achat ». Suite aux annonces, en juin dernier du ministre de la Transformation et de la fonction publiques, cette dernière sera versée automatiquement aux fonctionnaires et contractuels de l’État et de l’hospitalière percevant moins de 3 250 euros brut par mois. Le montant de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pourra aller de 300 à 800 euros brut, en fonction du niveau de rémunération.

Dans quelle mesure les collectivités octroieront cette prime ? La question reste posée. Les exécutifs n’ont pu estimer le coût des autres ...