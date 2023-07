Jeux olympiques : les députés expriment des inquiétudes sur les retombées touristiques

Paris-2024

Publié le 06/07/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu experts finances, France

Le flou perdure sur les retombées touristiques, le nombre suffisant de conducteurs de métro ou l’assurance d’un climat social apaisé, mais avec 53 recommandations, les députés veulent créer les conditions d’une bonne tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et attendent un engouement national qui tarde à venir.

Être une nation plus sportive à la sortie des Jeux olympiques et paralympiques ? C’est un objectif des rapporteurs de la mission d’information sur les retombées de l’événement sur le tissu économique et associatif local. Mais pour Stéphane Mazars (Aveyron, RE) et Stéphane Peu (Seine-Saint-Denis, GDR-Nupes), qui ont remis leur rapport ce mercredi 5 juillet, à un an des premières épreuves, on est encore loin d’un « engouement débordant » pour le député aveyronnais, quand son homologue francilien constate même que le sentiment d’acceptation général était « meilleur il y a un an qu’aujourd’hui, et ce n’est pas normal. » En cause, notamment, les tensions sociales, dont les événements de ces derniers jours ne sont « pas forcément bons pour l’image du pays » à l’international, pas plus qu’elles ...

