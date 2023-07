Comment le Sénat veut financer les transports du quotidien

Le mardi 4 juillet, la commission des finances du Sénat a examiné le rapport d’Hervé Maurey et Stéphane Sauterel, rapporteurs de la mission d’information sur le financement des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Retour sur les propositions formulées pour réformer le modèle actuel.

Un mur de plus de 100 milliards d’euros en investissement et fonctionnement d’ici 2030 : c’est l’estimation que viennent de faire, dans un rapport sur le financement des autorités organisatrices de la mobilité (AOM), les rapporteurs d’une mission au Sénat, Hervé Maurey et Stéphane Sauterel. Actuellement, les dépenses de l’ensemble du périmètre des AOM se chiffrent à 35 milliards d’euros par an. Mais le modèle de financement est déjà sous tension, et les charges et investissements vont drastiquement augmenter.

Les sénateurs formulent des propositions pour lever ces fonds (60 milliards d’euros pour les AOM locales et régionales, 50 ...