Effectifs de la fonction publique : la territoriale repart à la hausse en 2021

Le ministère de la transformation et de la fonction publiques vient de publier une étude sur l’évolution des effectifs des trois fonctions publiques.

5,67 millions d’agents travaillaient dans la fonction publique en France, soit un emploi sur cinq et 14200 de plus que fin 2020 (+ 0,3% sur un an, 0,4% si on compte les contrats aidés) au 31 décembre 2021. À ces agents publics s’ajoutent 42500 contrats aidés, effectifs en nette hausse par rapport à 2020.

FPE : stabilité

Hors contrats aidés, l’emploi est quasi stable dans la fonction publique de l’État après cinq années consécutives de hausse (- 0,1%). L’emploi baisse dans les ministères à un rythme plus soutenu qu’en 2020 (- 0,4%) et augmente dans les établissements publics, moins fortement qu’en 2020 (+ 0,8%). Le nombre d’agents de l’État (2,52 millions) est quasi stable (- 2300, soit – 0,1%), après cinq années de hausse.

Deux tendances expliquent cette stabilité de l’emploi public : l’augmentation des effectifs dans les EPA et les EPLE 3 (+ 0,8%), leur repli dans les ministères (- 0,4%). L’emploi baisse dans les ministères à un rythme plus soutenu qu’en 2020 (- 7000, contre – 3000 en 2020) et augmente dans les EPA moins fortement qu’en 2020 (+ 4700 contre + 34500 en 2020).

Dans la fonction publique territoriale, l’emploi repart à la hausse en 2021 : + 0,6%, et de manière plus forte si l’on inclut les contrats aidés (+ 0,9%). Il augmente néanmoins à un rythme moins soutenu que les années précédentes dans les régions et diminue dans les organismes communaux (- 0,3 %, après – 0,6 % en 2020 et une hausse de + 0,6% en 2019).

L’emploi augmente à tous les autres niveaux géographiques. Le dynamisme des organismes intercommunaux (+ 3,2% en 2021, avec une évolution moyenne annuelle, entre 2011 et 2021, de + 4,2%) est lié à des transferts de compétences, notamment de certains CCAS vers les centres intercommunaux d’action sociale. Ainsi, 6600 agents travaillent en 2021 dans les organismes intercommunaux, alors que, fin 2019, ils travaillaient dans des communes.

Les organismes intercommunaux représentent désormais 19% des agents du versant territorial, contre 14% en 2011. L’emploi augmente également dans les organismes départementaux (+ 0,6%) et est quasi stable dans les conseils régionaux (+ 0,2%, après + 2,1% en 2020), marquant ainsi une inflexion nette par rapport au rythme observé depuis 2011 (- 0,5% en moyenne sur cette période pour les départements et + 2,0% pour les régions).

Hospitalière : augmentation moins forte qu’en 2020

Dans la fonction publique hospitalière, l’emploi augmente de 0,5%, moins qu’en 2020 et que sur les dix dernières années en moyenne.

En 2021, les effectifs de la FPH (1,21 million) ont augmenté (+ 5900 agents, soit + 0,5%), mais de manière moins soutenue qu’en 2020 (+ 1,9%) – où la hausse s’expliquait par la nécessité de faire face à la crise sanitaire – et que sur les dix dernières années (+ 0,7% par an en moyenne). L’emploi augmente dans les hôpitaux, y compris les EHPAD hospitaliers, au même rythme que la tendance sur dix ans (+ 0,6%).

La hausse est plus soutenue pour les médecins et les internes (+ 2,6%) que pour le reste du personnel. Les effectifs baissent dans les établissements pour personnes âgées dépendantes qui ne sont pas rattachés à un hôpital (– 1,0%).

Pourquoi une hausse de l’emploi public

Comme les années précédentes, la hausse de l’emploi public est en partie due au recrutement sous le statut de contractuel d’anciens bénéficiaires de contrats aidés. Néanmoins, cet effet est moins marqué que les années précédentes. En effet, parmi les 35800 bénéficiaires de contrats aidés en activité fin 2020, 4700 sont contractuels au sein du même versant fin 2021. Le nombre de bénéficiaires de contrats aidés repart à la hausse en 2021 (+ 19,9%).

