Investissement vert

Dotations d’investissement : une simplification nécessaire pour les verdir

Publié le 06/07/2023 • Par Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Fotolia tuk69tuk

Les sénateurs Charles Guené (LR) et Claude Raynal (PS) ont publié mardi 4 juillet un rapport d’information sur les dotations de l'État aux collectivités territoriales et évoquent "un verdissement en demi-teinte". Pour eux, il faut clarifier l'objectif des dotations, les simplifier pour les rendre plus efficaces pour répondre aux besoins d'investissements verts.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Dotation

Financements

Finances locales