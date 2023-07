L’ESS ne sait plus à quelle collectivité se vouer

Développement local

Publié le 07/07/2023 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Mandaté par le gouvernement, le Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire (ESS) vient de rendre son rapport sur l’évaluation de la loi de 2014. En proposant de redonner la main sur l’ESS à toutes les collectivités pour un vrai changement d’échelle, il crée le débat.

La loi « Hamon » de 2014 devait donner un nouvel élan à l’ESS, en la dotant d’outils innovants et en sécurisant les acteurs historiques, comme les coopératives et les associations. Presque dix ans plus tard, le nombre d’entreprises du secteur n’a guère augmenté (autour de 10 % des emplois en France). Malgré les promesses d’un modèle économique plus collectif et plus résilient, le changement d’échelle n’est pas encore en vue.

Pour analyser les freins qui persistent, le secrétariat d’Etat chargé de l’ESS a demandé, en novembre dernier, un rapport au Conseil supérieur de l’ESS, qui a rendu son avis fin juin. Avis qui confirme le rôle essentiel des collectivités locales pour booster le secteur et plaide en faveur d’une loi de programmation afin d’amplifier les aides publiques au ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier