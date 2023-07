Les chantiers à suivre dans la médiation territoriale

Contentieux

Publié le 12/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Actu juridique, France

Enfin reconnue par la loi "Engagement et proximité", la médiation territoriale bénéficie d'un cadrage juridique depuis 2019. Mais l'Association des médiateurs des collectivités territoriales souhaite encore développer cette pratique dans les territoires, et la faire évoluer.

En adoptant l’article 81 de la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, les parlementaires ont accordé à la médiation territoriale, déjà existante, une reconnaissance et un cadrage juridiques. Le nouvel article L. 112-24 au code général des collectivités territoriales dispose ainsi que les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent instituer, par délibération de l’organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions de cet article.

La médiation territoriale s’installe dans les collectivités

Un statut qui pourrait encore évoluer

Cet article 81 pose des conditions strictes sur le profil des médiateurs. Il dispose que ne peut être nommée médiateur ...

