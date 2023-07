Résilience

Fibre optique : après le temps du déploiement, celui de la résilience

Publié le 05/07/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, France

Avicca

Alors que les catastrophes climatiques sont amenées à s’accélérer et s’intensifier, le niveau de résilience des réseaux de fibre optique est jugé seulement «moyennement satisfaisant», selon une étude publiée par Infranum, mardi 4 juillet. La filière a établi trois scénarios comportant des mesures de sécurisation plus ou moins ambitieuses, et donc plus ou moins chères : entre 7 et 17 milliards d’euros sur une période de dix ans.