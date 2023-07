Sylvain Waserman, un élu local alsacien pour prendre la tête de l’Ademe

Transition écologique

Publié le 05/07/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Après l'échec de la candidature de Boris Ravignon à la présidence du conseil d'administration de l'Ademe, c'est la candidature de Sylvain Waserman qui a été proposée par le Président de la république. Il dispose d'un parcours d'élu local (Modem puis LREM) et de parlementaire, ainsi que d'une expérience de directeur général de Gaz de Strasbourg.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

C’est en affichant « une grande humilité » mais aussi « une très grande détermination » que Sylvain Waserman s’est présenté devant les sénateurs, lors de son audition en tant que candidat proposé par le président de la République aux fonctions de président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Cet ancien élu alsacien avait retenu la leçon, après l’échec cuisant de Boris Ravignon, dont la candidature avait été rejetée par les parlementaires quelques mois plus tôt, ces derniers étant agacés par son obstination à ne pas vouloir abandonner ses mandats locaux alors que le poste est particulièrement exigeant et stratégique.

Son parcours d’élu local

« La transition écologique n’est manifestement pas au cœur de votre parcours ...