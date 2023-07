Salaires : les effets en 2021 des mesures catégorielles et post-covid

Salaires

Publié le 05/07/2023 • Par La Rédaction • dans : Actu Emploi, Actualité santé social, France, Toute l'actu RH

Quelques jours après l'entrée en vigueur de la revalorisation du point d'indice à hauteur de 1,5 %, l'Insee publie les dernières données sur les salaires dans la territoriale. Ces dernières indiquent qu'en 2021, le salaire net moyen a baissé de 0,5 % en euros constants.

D’après l’analyse de l’Insee publiée le 5 juillet, en 2021, le salaire net moyen en EQTP dans la territoriale s’élève à 2 039 euros par mois, soit une hausse de 1,2 % sur un an en euros courants, et un rythme comparable à celui de 2020 (+1,3 %).

Cette hausse en 2021 est portée par la dernière année de l’application du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations (PPCR) pour les fonctionnaires : le traitement indiciaire brut a augmenté légèrement en euros constants (+0,2 %), et contribuant pour +0,2 point à la hausse du salaire brut moyen, analyse l’Insee.

Mais, corrigé de l’inflation (+1,6 %, après +0,5 % en 2020), le salaire net moyen baisse de 0,5 %, après une hausse de 0,8 % en 2020. Pour l’ensemble de la fonction publique, il augmente de 0,5 % en euros constants, du fait principalement de la fonction publique hospitalière (+2,8 %), en raison surtout des suites des accords du Ségur de la santé.

Disparités stables

« Les primes et rémunérations annexes baissent en revanche de 2,1 % en euros constants, contribuant pour – 0,5 point à l’évolution d’ensemble. » D’après l’Insee, c’est notamment le fait du contrecoup de la prime «Covid-19 » versée ponctuellement en 2020 aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état

d’urgence sanitaire (environ un agent sur cinq dans la FPT, majoritairement des fonctionnaires) tels que certains personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.

Dans le détail, un agent de la FPT sur dix perçoit moins de 1 415 euros nets par mois (1ᵉʳ décile, D1) tandis qu’un sur dix, gagne plus de 2 848 euros (9ᵉ décile, D9). Sur l’ensemble, les disparités salariales sont stables par rapport à 2020, indique encore l’Insee. Le salaire net médian est de 1 934 euros mensuels, en baisse de 0,2 % en euros constants sur un an. Celui des non-fonctionnaires, hors contrats aidés, s’élève à 1 574 euros, en augmentation de 0,7 % par rapport à 2020.

Autres indications : le salaire net mensuel moyen varie de 1 914 euros pour les agents des centres communaux d’action sociale (CCAS) et des caisses des écoles, dont un tiers ne sont pas fonctionnaires, à 2 784 euros pour les agents des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), en raison des primes spécifiques dont ils bénéficient. Il s’élève à 1 922 euros par mois dans les communes, à 2 115 euros dans les EPCI à fiscalité propre, à 2 192 euros dans les régions et à 2 243 euros dans les départements. En 2021, le salaire net moyen baisse en euros constants dans les communes (‑0,8 %), les départements (-0,4 %) et les régions (‑1,0 %). En revanche, il augmente notablement dans les CCAS et les caisses des écoles (+1,5 %).

Un écart un peu plus faible entre les salaires des femmes et des hommes

En 2021, le salaire net en EQTP des femmes dans la FPT s’élève en moyenne à 1 967 euros nets par mois, soit 8,3 % de moins que celui des hommes (2 145 euros). Moins élevé que dans les autres versants de la fonction publique, cet écart se réduit, par rapport à 2020, de 0,2 point.

L’écart est moins marqué pour les agents de catégorie B (7,0 %) et C (9,7 %) que pour ceux de catégorie A (19,1 %).

L’Insee rappelle que l’écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes dans la FPT s’explique en partie par des différences de positions professionnelles. « Ainsi, à niveau de qualification donné (approchée ici par le grade et la catégorie), et étant donnés la situation vis-à-vis du temps partiel, le statut, le type ainsi que la taille de la collectivité employeuse et l’ancienneté (approchés ici par l’âge), les femmes perçoivent en moyenne un salaire inférieur de 4,8 % à celui des hommes en 2021, contre 5,1 % en 2020. »

