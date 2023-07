Violences urbaines : « Il faut renforcer le rôle des assistants sociaux comme créateurs de lien social »

Travail social

Publié le 05/07/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Les violences de ces dernières nuits, à la suite de la mort de Nahel, ont visé en premier lieu des services publics. Selon Isabelle Boisard, nouvelle présidente de l’association nationale des assistants sociaux, estime qu’après avoir réduit les moyens, « bunkérisé » les services sociaux, il faut renforcer la présence des travailleurs sociaux sur les territoires déshérités, leur redonner du temps pour l’écoute et l’accompagnement.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Lors des violences de ces derniers jours, est-ce que les travailleurs sociaux se sont retrouvés en première ligne ?

On ne m’a pas remonté de faits spectaculaires, mais les assistantes sociales notent cette dégradation à l’œuvre depuis longtemps. C’est une révolte. Et nous sommes au cœur de ce sentiment d’injustice, de cette pauvreté subie, de ces inégalités territoriales qui persistent, bien que les collectivités fassent ce qu’elles peuvent pour y remédier avec les moyens alloués. Les personnes qu’on accompagne ont un besoin d’équité phénoménal ! Or, les moyens ont été largement réduits. Le RSA, par exemple, c’est une somme dérisoire qui ne permet pas de vivre.

Et dans certains départements, il y a du contrôle et des pressions sur les assistants sociaux : combien de personnes reçues chaque ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite