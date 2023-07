Bâti ancien et rénovation énergétique : les recommandations du Sénat

Publié le 05/07/2023 • Par Judith Chetrit • dans : France

Giåm via Foter.com / CC BY

Modification du diagnostic de performance énergétique, formation des professionnels, incitations au PLU patrimonial : une mission d’information sénatoriale cherche à améliorer la rénovation énergétique des bâtiments antérieurs à 1948. Tout en éveillant aux risques architecturaux et patrimoniaux d’une trop grande standardisation des pratiques actuelles.

Ce sont une trentaine de pages qui, d’après le souhait de leur rédactrice, la sénatrice LR du Haut-Rhin, Sabine Drexler, feraient mieux d’être attentivement lus au ministère de la Culture et au ministère de la Transition écologique.

Jusqu’à présent, les enjeux de préservation du patrimoine bâti ancien et de transition énergétique ont du mal à se coordonner au niveau interministériel. Depuis un an, et son rapport sur les crédits “patrimoine” à l’occasion de la loi de finances 2023, celle qui est également conseillère d’Alsace s’est transformée en vigie active sur le sujet – y compris en tant que vice-présidente de la commission d’enquête sénatoriale sur l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique qui est sur le point de communiquer ses ...