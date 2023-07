[EDITO]

C’est une polémique, qui avait déjà surgi au lendemain des émeutes de 2005 : la politique de la ville aurait-elle fait long feu ? A quoi les milliards d’euros versés depuis vingt ans pour reconstruire les quartiers populaires ont-ils donc servi ? Ecoutons ce qu’ont à nous dire les courageux élus de banlieue et sauvons la politique de la ville !

C’est une petite musique qui monte et s’amplifie chaque jour. La politique de la ville aurait-elle fait long feu ? A quoi les milliards d’euros versés depuis vingt ans pour reconstruire les quartiers populaires ont-ils donc servi ? A l’heure où le pays se relève péniblement d’un déchaînement de violence qui a tout emporté sur son passage – mairies brûlées, commerces pillés, élus agressés –, la polémique, qui avait déjà surgi au lendemain des émeutes de 2005, enfle et reprend du service. Elle ne convaincra pourtant aucun des élus de banlieue, qui ont les mains dans le cambouis.

Asphyxie

Que nous disent ces « maires courage » ? Ils partagent la réalité d’une situation sociale immuablement dans le rouge, aggravée par l’inflation : un taux de pauvreté trois fois plus élevé que dans le reste des unités urbaines, un revenu médian qui plafonne à 13 770 euros par foyer et par an, un taux de chômage à 18,6 %, plus du double du niveau national.

La banlieue est à l’asphyxie et les élus savent l’oxygène que représentent les crédits de la politique de la ville contre la pauvreté et l’exclusion. Ils savent aussi les résultats encourageants des cités éducatives et du dédoublement des classes en réseau d’éducation prioritaire. Quant à la rénovation urbaine, tous ont vérifié qu’elle a permis de redonner des couleurs à près de 700 quartiers.

Réconciliation nationale

Que faire maintenant ? Si le rétablissement de la paix civile est un préalable indispensable pour renouer le dialogue avec les quartiers et permettre « la réconciliation nationale » chère à Jean-Louis ­Borloo, l’avenir de la politique de la ville doit passer par ceux qui la connaissent et la vivent au quotidien. Les revendications des maires de banlieue sont constantes et impliquent une plus grande prise en compte des habitants dans les opérations de rénovation urbaine, dont l’objectif de mixité sociale est un échec patent. Elles nécessitent aussi une mise à niveau des moyens de droit commun, bien souvent inférieurs à ceux mobilisés dans les autres territoires, ainsi qu’une plus grande clarté dans la contractualisation qui les lie à l’Etat.

Surtout, les élus appellent à une volonté politique qui ne soit pas faite de rendez-vous manqués comme il y en a eu tant. Ecoutons ce qu’ils ont à nous dire et sauvons la politique de la ville dont les quartiers ont tant besoin !