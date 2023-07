Logements sociaux : les critères à respecter pour bénéficier d’une exonération prolongée de TFPB

Fiscalité

Publié le 05/07/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret du 3 juillet actualise les critères de performance énergétique et environnementale exigés des constructions de logements locatifs sociaux pour bénéficier de la prolongation de cinq ans de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue au I bis de l’article 1384 A du code général des impôts (CGI).

L’article 1384 A du CGI prévoit que la construction de logements à caractère social bénéficie d’une exonération de quinze ans de TFPB, portée à vingt ans en cas de respect de critères de performance énergétique et environnementale.

Pour rappel, le l’article 65 de la loi du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a modifié le I bis de l’article 1384 A du CGI qui prévoit désormais, pour les constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023, le respect de critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux en vigueur prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation afin de bénéficier de l’allongement de cinq ans de l’exonération de TFPB.

C’est pourquoi ce décret modifie les articles 310-0 H et 310-0 H bis de l’annexe II au CGI, pris en application du dernier alinéa du I bis de l’article 1384 A précité, afin de préciser ces critères de performance énergétique et environnementale, en distinguant la métropole et les collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution.

En métropole, les constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier intervient dans les conditions prévues au B du VII de l’article 65 de la loi du 30 décembre 2022 et dont les demandes de permis de construire sont déposées jusqu’au 31 décembre 2024, devront respecter des niveaux de performance énergétique et environnementale minimale fondés sur les exigences de la réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE 2020) qui entreront en vigueur en 2025, avec un délai supplémentaire accordé jusqu’en 2024 pour l’adaptation des projets aux exigences concernant l’Icénergie pour les immeubles collectifs.

Pour les constructions dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2025, les valeurs maximales à respecter correspondent aux exigences de la RE 2020 qui entreront en vigueur à compter de 2028. Un palier supplémentaire est prévu, pour le coefficient « Icconstruction » caractérisant l’impact sur le changement climatique des composants du bâtiment (matériaux et équipements) et du chantier : les bâtiments ou parties de bâtiment dont les demandes de permis de construire seront déposées à compter du 1er janvier 2028 devront respecter des exigences de la RE 2020 applicables à compter de 2031.

En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les constructions de logements devront respecter des critères de performance énergétique et environnementale relatifs aux facteurs solaires des parois opaques et des baies (sous réserve de l’application en Guadeloupe de l’indicateur ICT déterminé selon les modalités fixées dans la délibération du conseil régional de la Guadeloupe sur le fondement de l’habilitation accordée par l’article 205 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, soit la délibération en vigueur CR/19-1155 du 31 octobre 2019), à la production d’eau chaude à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable et aux équipements sanitaires. Il est également prévu un palier au 1er janvier 2028 à compter duquel le niveau d’exigence est renforcé pour certains de ces critères.