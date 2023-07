Reçus à l’Élysée, les maires regrettent une simple « thérapie de groupe »

Émeutes

Publié le 04/07/2023 • Par Pierre Garcia Romain Gaspar • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans un contexte tendu après plusieurs nuits d’émeutes, Emmanuel Macron a convié, ce mardi 4 juillet à l’Élysée, les maires dont la commune a connu des violences. Au sortir des échanges, la déception est quasi-générale.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Ils étaient 241. Mais tous ne sont pas restés jusqu’à la fin… Reçus ce mardi 4 juillet à l’Élysée par le président de la République, Emmanuel Macron, les maires de communes touchées par les émeutes avaient besoin d’extérioriser ces derniers jours de tension.

« Calinothérapie », « thérapie de groupe », « grand moment de catharsis », « opération de communication »… les mots n’ont pas manqué pour qualifier cette réception à l’Élysée qui a duré près de quatre heures.

« On était beaucoup d’élus à vouloir exprimer ce qu’il s’est passé dans nos communes », témoigne Yann Galut, maire (DVG) de Bourges (Cher). « On est fatigués. Si on m’avait dit que ce serait si dur, je ne sais pas si j’aurais accepté la mission de maire. Heureusement que l’on aime les gens », confirme Laurence Fautra, maire ...