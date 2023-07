Emeutes : comment les collectivités ont maintenu leur activité

Reportage

Publié le 05/07/2023 • Par Emeline Le Naour Géraldine Langlois Véronique Vigne-Lepage • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, A la Une RH, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

Après plusieurs nuits d'émeutes urbaines, les collectivités ont dû trouver en urgence la possibilité de maintenir l'activité. Comment les agents ont-ils vécu ces jours sous haute tension ? Et quel accueil pour les usagers ? La Gazette des communes est allée à leur rencontre à Montreuil (Seine-Saint-Denis), Mons-en-Barœul (Nord) et Villeurbanne (Rhône).

Mons-en-Baroeul : « Il y a eu une très grande solidarité des agents »

Jeudi 29 juin, après la première nuit d’émeutes, les agents municipaux de Mons-en-Baroeul, commune voisine de Lille, ont découvert, choqués, le hall de l’hôtel de ville « détruit par les flammes et la fumée, pillé », et le reste du bâtiment « sous une épaisse couche de suie et de poussière, dans une atmosphère irrespirable », raconte Christophe Lambin, directeur général adjoint de la commune.

Impossible pour les 80 agents qui y travaillent habituellement de poursuivre leur activité et de recevoir le public. « Les deux premiers jours, tout le monde a basculé en télétravail », explique Bertrand Lesain, directeur du pôle Affaires générales. La priorité de l’équipe municipale, ajoute-t-il, a consisté à faire ...