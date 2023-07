Qualité de l’accueil en crèche : 200 millions d’euros pour revaloriser les salaires

Petite enfance

Publié le 04/07/2023

Revalorisation des salaires, garantie d’un socle de compétences, mobilisation nationale pour recruter 7000 à 9000 professionnels de la petite enfance… le ministère a dévoilé la semaine dernière les grandes lignes du plan " qualité » de l’accueil de la petite enfance.

Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, devait se rendre à Nancy le 30 juin 2023, à l’occasion de la clôture du CNR petite enfance, pour y dévoiler son plan pour la qualité d’accueil des tout-petits. Mais les émeutes qui secouent la France depuis le 27 juin en ont décidé autrement. Le déplacement a été annulé. Le ministère a néanmoins communiqué les grandes lignes du volet « qualité » du service public de la petite enfance.

1 800 euros de salaire net en plus par an

La première des priorités pour résoudre les problèmes d’effectifs dans les établissements d’accueil du jeune enfant et rendre les métiers de la petite enfance plus attractifs, est de revaloriser les salaires. Et pour la première fois, l’Etat va intervenir ...

