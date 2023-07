Violences contre les femmes et les enfants : soigner et lancer l’accompagnement social

Aide aux victimes

Publié le 05/07/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, Régions

Détecter les femmes et enfants victimes de violences lors de leur passage à l'hôpital et faire tout de suite le lien vers les services départementaux : c'est l'objectif d'un nouveau service à Avignon.

Chiffres-clés D’après la préfecture, il y a eu quatre féminicides en Vaucluse et 1400 femmes ont déposé plainte dans la seule zone police en 2022 dans le département.

À Avignon, 103 enfants et 39 femmes victimes ont été prises en charge l’année dernière, selon le rapport de la médecine légale du Vaucluse.

La Maison Mazarine, marrainée par Mazarine Pingeot, a ouvert ses portes aux femmes et aux enfants victimes de violence le 9 mai, dans une ancienne villa, au calme et dans la verdure, à l’écart des services de soins, à l’entrée du site de l’hôpital d’Avignon. Ce projet d’un montant d’investissement de 519 000 euros a été réalisé en moins d’un an. Il a pour spécificité de regrouper en son sein deux dispositifs faisant l’objet d’appels à projets de l’Agence régionale de Santé Paca : la Maison des Femmes et l’Unité d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED).

« Le dispositif conjoint nous a paru d’emblée intéressant pour la mutualisation des locaux », affirme la Dr Sylvie Lamoureux, cheffe de pôle Femme-Mère-Enfant à l’hôpital d’Avignon. « Cela a ...