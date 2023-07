Recyclage des matériaux : cahiers des charges d’appels à projets modifiés

Déchets

D’après un arrêté du 28 juin, les modifications des cahiers des charges des appels à projets « Recyclage des plastiques » et « Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux » du plan France 2030, relatifs aux actions « Industrialisation et déploiement » et « Démonstration en conditions réelles, amorçage et premières commerciales » sont approuvées.

Les cahiers des charges sont consultables sur les sites internet de l’ADEME et du secrétariat général pour l’investissement : https://www.gouvernement.fr/les-appels-a-projets-en-cours.