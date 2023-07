« 25 tonnes de biodéchets collectées en quatre mois »

ME

Le Grand Montauban est la première collectivité à avoir mis en œuvre un contrat de performance déchets ménagers et assimilés, proposé par l'Ademe dans le cadre d'une expérimentation, en 2019. Il permet de booster la prévention parce qu'une partie de la rémunération du prestataire porte sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Présentation des résultats spectaculaires obtenus notamment sur le tri à la source des biodéchets par Mathilde Ensergueix, directrice Pôle déchets-propreté.

Cet entretien prolonge le dossier « Choisir la solution de tri adaptée à son territoire »

Le contrat de performance déchets ménagers et assimilés (CPDMA) que vous avez signé avec Suez, a été initié en janvier 2022. Qu’observez-vous aujourd’hui ?

Les résultats obtenus en matière de prévention et de réduction des déchets sont très positifs après dix-huit mois de mise en œuvre. Le tonnage des ordures ménagères résiduelles (OMR) a baissé de 5 % entre 2021 et 2022 et encore de 6 % au premier trimestre 2023. Cette baisse est probablement due, en partie, aux différentes ...