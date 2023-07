Réforme des « services autonomie à domicile », une opportunité à saisir ?

Maintien à domicile

Publié le 04/07/2023 • Par Mariette Kammerer • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

(c) Kzenon

Rapprocher les services d’aide et de soins à domicile pour former une catégorie unique de « services autonomie » : la fédération Una considère cette réforme comme « une opportunité » pour les usagers. Même si cela n’apporte pas de réponse aux difficultés du secteur.

« Nous soutenons cette réforme qui vise à mieux conjuguer l’aide et le soin à domicile, c’est une opportunité à saisir », affirmait Marie-Reine Tillon, présidente de l’UNA, lors de son assemblée générale, à propos des futurs « services autonomie à domicile ». La réforme des services à domicile prévue par la LFSS 2022 vise à rapprocher les services existants (Saad, Ssiad) pour former une catégorie unique de « service autonomie ». Celui-ci devra proposer à la fois de l’aide et du soin de manière coordonnée, comme le font déjà les Spasad.

Le décret précisant leur cahier des charges doit être publié dans les jours qui viennent. « Nous avons beaucoup travaillé sur ce cahier des charges, il correspond à nos attentes même s’il ne couvre pas toutes les questions », ajoute la présidente de l’UNA ...

