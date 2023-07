Décentraliser et accompagner, des clés pour favoriser l’accès aux services publics

Accueil

Publié le 04/07/2023 • Par Pablo Aiquel • dans : France, Toute l'actu RH

Un service public efficace, qui prend en compte le traitement et pas seulement l’accueil d’un usager qui a un besoin ou un problème, nécessite bien plus que simplement la proximité. Les réflexions du forum organisé par le think tank Sens du service public à Clermont-Ferrand, n’ont pas échappé à la mise en cause des révoltes urbaines de la semaine dernière.

