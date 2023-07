« Beaucoup de maires sont des petits potentats locaux »

Démocratie locale

Publié le 12/07/2023 • Par Romain Gaspar • dans : France

Jean-Paul ­Lefebvre, nouveau président de l’Aelo, l'Association nationale des élus locaux d’opposition, analyse les résultats du premier baromètre de la démocratie locale. Il révèle un profond déficit de démocratie de proximité et un manque d’inclusion des élus d’opposition par les maires dans la gestion des communes. ­

Moyens matériels et financiers réduits, relations difficiles avec les maires, droit à la communication restreint, expression entravée au sein des conseils municipaux… Les élus d’opposition font face à de nombreuses ­difficultés dans l’exercice de leur mandat au sein des conseils municipaux, d’après les résultats du premier baromètre de la démocratie locale. Lancé par l’Association nationale des élus locaux d’opposition (Aelo), il a été créé pour évaluer, tous les deux ans, le fonctionnement démocratique des municipalités.

Fort de près de 500 réponses d’élus d’opposition de toutes les régions et strates de commu­nes, il a été conçu par trois élus et ex-élus d’opposition des Yvelines et de ­Seine-et-­Marne, ­Yvon ­Rosconval, Sandrine ­Bize et ­Michaël ­Lopez afin de tenter de revitaliser la démocratie locale en pointant ses dysfonctionnements. Loin de la vision bien établie selon laquelle les maires et leurs équipes seraient le dernier rempart d’une démocratie représentative de plus en plus ­contestée ces dernières années, ce baromètre révèle une réalité bien différente, souvent ignorée par les concitoyens, celle d’un profond déficit de démocratie de proximité et d’un manque ...

