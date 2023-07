Retour sur les règles relatives aux aides à la pierre

Logement social

Publié le 05/07/2023 • Par Nathalie Levray • dans : Actu juridique, Fiches de droit pratique, France

Un décret du 21 février modifie le fonctionnement du Fonds national des aides à la pierre. Retour sur les nouvelles dispositions issues de ce texte.

Le Fonds national des aides à la pierre (Fnap) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du Logement, et de l’Economie et du budget. Son conseil d’administration est composé, à parité, de représentants de l’Etat, des bailleurs sociaux et de collectivités, ainsi que de parlementaires, tous élus pour trois ans renouvelables.

Missions

Le Fnap est chargé de simplifier et clarifier la programmation et la gestion des aides à la pierre, de sécuriser et pérenniser leur financement par la mutualisation des ressources et d’associer les bailleurs sociaux et les collectivités locales à la définition de la politique de production de logements sociaux et à une meilleure répartition sur le territoire en fonction des besoins identifiés.

Il ...

